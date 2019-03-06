بالفيديو.. الحرس الوطني ينحت إنجازاته بوضوح في مركز أمصال الثعابين

نايف السالم(صدى):

أبدع مركز الأمصال لسموم الثعابين والعقارب الذي أسسته وزارة الحرس الوطني، في خدمة الجميع دون كلل أو ملل؛ حيث نجح في انتاج أدوية حقن وريدي وهي أصعب وأعقد المنتجات الصيدلانية، كما انفرد لمدة ٢٨ عامًا في المنطقة.

وكشف فيلم وثائقي، عن تاريخ وإنجازات المركز الذي يعد مصنعًا دوائيًا لدواء يحقن وريديا هو من أصعب وأعقد أنواع الأدوية نجح في الحرس الوطني؛ لينعم به الأشقاء في الخليج والدول المجاورة ووصلت منتجاته أمريكا وأوروبا واليابان.

وفي السياق نفسه، ينتج المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بالحرس الوطني، أمصالاً متخصصة متميزة بكفاءتها العالية في معادلة سموم جميع أنواع الثعابين المتواجدة في الجزيرة العربية، إضافة إلى مصل لمعادلة سموم جميع العقارب.

ومن أهم منتجات المركز: مصل متخصص عالي الكفاءة في معادلة سم ثعبان الكوبرا العربية، وسم ثعبان الصل الأسود في حالة التعرف على الثعبان المسبب للَّدغة وتحديد ما إذا كان هو الصل الأسود أو الكوبرا العربية.