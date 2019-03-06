بالفيديو.. إعلامي رياضي: جمهور الأهلي أقلية في جدة.. والاتحاد يسيطر
وجه مقدم برنامج ” الحصاد الرياضي ” على قناة 24 الرياضية، علي اليوسف، سؤالًا لاذعًا إلى جمهور المنطقة الغربية؛ حيث أكد من خلاله أن جمهور الأهلي أقلية في جدة.
وأوضح ” اليوسف ” خلال برنامجه الرياضي، أن غالبية سكان يشجعون الاتحاد؛ فهو يسيطر على المنطقة الغربية، ولكن جمهور الأهلي أقلية وأثبت ذلك من خلال الجماهيري المتواضع لمباراة الأهلي أمام السد القطري، في دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.
وكان الأهلي قد نجح في التغلب على ضيفه السد القطري، بهدفين دون رد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا؛ فيما اكتسح الاتحاد نظيره الريان القطري، بخماسية مقابل هدف وسط حضور جماهيري غفير.
جميل جمال[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما كذب .. حسب ما وصلني عنده فائض والمدرجات ما تستوعب هالكم الهائل من الجماهير .. يفكرون ( بنظام الاعاره ) يسلفون بعض انديه الغربيه من جماهيرهم لتشجييعهم في المباريات الدوليه.
المليليح[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 36 دقيقة
كلام غير صحيح أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية والعالم العربي فريق الأهلي بس عاد كل واحد يشوف نادية وجماهيرة هم الافضل وهذا حق مشروع
ولد الديره[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 31 دقيقة
صدى الاتحاد خاض مباراته أمام الريان بدون جماهير بسبب العقوبة الاسيوية
قسم الرياضه عندكم مضروب كيف كاتب حضور جماهيري غفير
ملكي[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 10 دقائق
غير صحيح .. فقد أثبتت الأرقام خلال السنوات الست الأخيرة تفوق جماهير الأهلي ( العدد الأكبر في جدة ) على جميع الأندية وهذا ثابت ( إحصاء الاتحاد السعودي ) عيب عليك تكذب وأنت إعلامي !!!
اتحادي محبط[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 5 دقائق
إعلامي رياضي: جمهور الأهلي أقلية في جدة والاتحاد يسيطر لاكنه مازال يقبع في مؤخرة ترتيب الدوري يااليوسف والله لو انني اتحادي اني ما ا حضر الملعب واتعب واخسر واضيع من وقتي الثمين في نادي ترتيبه الاخير في الدوري يمكن كمان لو سمح لي وقتي الثمين اتفرجها في البيت او في الاستراحة مع الشباب
القرشي[ عدد التعليقات: 2310 ] نشر منذ 5 دقائق
ما سمعنا هذا الكلام عندما كانت جماهير العاصمة تحضر على إستحياء في المواسم السابقة !!!!!!!!
لله درك يا أهلي يحاولوا النيل منك بشتى الطرق ولكنك حولت هرولتهم تلك إلى عبث يشبه عبث
الصبيان في أنوفهم …. هههههههههههههه