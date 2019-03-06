بالفيديو.. إعلامي رياضي: جمهور الأهلي أقلية في جدة.. والاتحاد يسيطر

ماجد الأشرم(صدى):

وجه مقدم برنامج ” الحصاد الرياضي ” على قناة 24 الرياضية، علي اليوسف، سؤالًا لاذعًا إلى جمهور المنطقة الغربية؛ حيث أكد من خلاله أن جمهور الأهلي أقلية في جدة.

وأوضح ” اليوسف ” خلال برنامجه الرياضي، أن غالبية سكان يشجعون الاتحاد؛ فهو يسيطر على المنطقة الغربية، ولكن جمهور الأهلي أقلية وأثبت ذلك من خلال الجماهيري المتواضع لمباراة الأهلي أمام السد القطري، في دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.

وكان الأهلي قد نجح في التغلب على ضيفه السد القطري، بهدفين دون رد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا؛ فيما اكتسح الاتحاد نظيره الريان القطري، بخماسية مقابل هدف وسط حضور جماهيري غفير.