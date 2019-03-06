بالصور.. انطلاق كوينيجسيج جيسكو رسميا بقوة 1,600 حصان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت كوينيجسيج اليوم بشكل رسمي أخيراً عن الموديل البديل لآجيرا RS باسم جيسكو، والتي تستعير اسمها من والد كريستيان كوينيجسيج، مؤسس العلامة السويدية المعروفة كتحية له على مجهوداته في الارتقاء بها.

تستطيع الهايبركار السويدية الجديدة بلوغ سرعة 482 كم/س حسب اختبارات الشركة، وذلك بفضل محرك V8 مزدوج التيربو 5 لتر المعدل بكثافة كي يطلق قوة 1,600 حصان وعزم 1,500 نيوتن.متر، حيث يأتي مع عمود مرفقي جديد أخف وزناً بفارق 5 كجم كي يسمح ببلوغ معدل اللفات/دقيقة 8,500 مع زيادة مستوى قوة الصوت.

تتصل شواحن التيربو بضاغط كهربائي يزودهم بالهواء من خزان خاص سعته 20 لتر، مما يلغي تأثير لاج التيربو، في حين يوجد ناقل حركة متعدد المقابض 9 سرعات يسمح بالتنقل بين التروس بسرعة تقترب من سرعة الضوء، مع القدرة على الانتقال من الترس السابع إلى الرابع مباشرة على سبيل المثال دون مشكلة.

تأتي كوينيجسيج جيسكو بهيكل من ألياف الكربون أطول من آجيرا RS بفارق 40 ملم وأعلى ارتفاعاً منها بفارق 22 ملم لزيادة مساحة المقصورة، مع وجود ممتص صدمات Triplex بالأمام لزيادة الثبات أثناء التسارع، بجانب ممتصات صدمات Ohlins ونظام توجيه خلفي.

فيما يتعلق بالعجلات، فهي أخف ما أنتجت كوينيجسيج على الإطلاق، حيث أن الأمامية بحجم 20 إنش وزن الواحدة 5.9 كجم، في حين أن الخلفية 21 إنش وزن كل منها 7.7 كجم، وعند دمج ذلك مع الناشر الأمامي الضخم والجناح الخلفي ذو شكل قوس، تولد جيسكو قوة جاذبة قدرها 800 كجم على سرعة 250 كم/س و1,400 كجم عند سرعة 482 كم/س القصوى، ما يعني ثبات ممتاز على الطرقات.

تتمتع كوينيجسيج جيسكو بنظام Autoskin المزود بمجموعة من المحركات الهيدروليكية الصغيرة القادرة على التحكم بمختلف القطع الديناميكية والأبواب، ما يسمح بفتح السيارة دون مفتاح عبر ريموت خاص، إضافة لقدوم المقصورة مع مقود ذو اثنين من الشاشات اللمسية الصغيرة بتأثيرات اهتزازية وشاشة عدادات رقمية 5 إنش جديدة.

هذا وستصنع كوينيجسيج 125 نسخة فقط من هايبركار جيسكو، حيث سيتراوح الإنتاج السنوي بين 40 إلى 50 نسخة، على أن تبدأ الأسعار من 3 مليون دولار (11.25 مليون ريال) قبل الضرائب.