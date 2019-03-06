شويكار تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية: ” أنا كويسة وزي القردة “

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة القديرة شويكار، حقيقة وفاتها التى يروج لها البعض من وقت لآخر، موضحة أنها لا تجد مبررًا لمثل هذه الشائعات.

وقالت شويكار خلال اتصال هاتفى ببرنامج ” كل يوم ” ، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران المذاع عبر فضائية ” ON E ” : ” أنا كويسة وزى القردة ونفسى نعمل مصل للكدب وقلة الأدب اللى انتشر “.

وأشارت ” شويكار ” ، إلي أن “الكذب أصبح فيروسا نحتاج إلى مصل له مثل السوفالدى.. أنا كويسة جدًا والحمد الله على كل حاجة ” ، مبينة أن هذه الشائعات لا تهمها كثيرًا ولكنها تثير قلق ذويها وهذا أمر يجعلها تحزن كثيرًا.

وشددت ” شويكار ” ، على أن هاتفها يعمل على مدى الـ24 ساعة وتتلقى اتصالات، وهى مستعدة للرد على أية استفسارات متعلقة بها أبو بحالتها الصحية، مناشدة الجميع التأكد والتثبت من صحة المعلومة قبل ترديدها.

وأكدت أنها بصحة جيدة، وتتابع الدراما المصرية والأعمال الفنية، وتابعت: ” مسلسل ” أهو ده اللى صار ” يجنن وأهنئ أميرة الدراما سوسن بدر وكل المشاركين فى هذا العمل “.