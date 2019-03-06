بالصور .. ” حلا نورة ” لمنتقديها : ” انتم ناس مريضة ولم ولن يطيح سوقي “
هاجمت الفنانة حلا نورة منتقديها بعبارات لازعة واصفة إياهم بـ”الناس المريضة ” ، و أصحاب “الحقد” و”الحسد” .
جاء ذلك تعليقاً على رد الفعل القاسي الذي تعرضت له بعد إعلانها وفاة والدتها كذباً وما تلاه من نشرها لفيديو يرصد التحرش بها في أحد شوارع الكويت .
وقالت نورة عبر حسابها على إنستغرام: أمس عاد طلبوني مسلسل واعتذرت لأن تصوير بيستمر لشهر رمضان، الحمد لله أنا مطلوبة، هالأسبوع 3 مرات كلموني مسلسل بس اعتذرت لأن عندي ارتباطات ثانية، وايد صعب التنسيق وانا ما طاح سوقي .
وتابعت : ردا على الناس المريضة نفسيا واللي بداخلهم حقد وحسد وفاشلين أحب اقولكم وبصوت عال: أنا لم ولن يطيح سوقي طاح حظكم انتو .
وواصلت “نورة” سلسلة الردود مؤكدة أنها لا تجامل أحد ، وأنها قدمت الكثير عن طيب خاطر ، مختتمة حديثها بحكمة ” رضا الناس خذلان عظيم ” .
الجدير بالذكر أن الفنانة “حلا نورة ” دخلت الوسط الفني قبل أكثر من عشرة أعوام ، لكنها أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد إفتضاح علاقتها مع والدتها .
المليليح[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يأخذها ويأخذ سوقها وجهها تقول لستك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4540 ] نشر منذ 25 دقيقة
انسانة مغرورة و صدق اول مرا اسمع فيك المهم ربنا يصلحك