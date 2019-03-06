حتى نهاية العام الهجري.. إمهال المحال التجارية لتصحيح اللوحات المضللة

نايف السالم(صدى):

شكلت وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، فريقًا مشتركًا للقيام بحملات لتصحيح لوحات المحال التجارية المضللة، في خطوة تكاملية مهمة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحال التجارية وحماية الهوية التجارية لها.

وأوضحت ” التجارة ” ، أنه تهدف المبادرة إلى تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، وذلك لضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، ولعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو بالتحايل في تصميم اللوحات.

وأمهلت الوزارتان المحال التجارية حتى نهاية العام الهجري لتصحيح اللوحات ، لتبدأ بعدها فرق العمل المشتركة في 1 محرم 1441هـ، الموافق 31 أغسطس 2019م بجولات ميدانية مكثفة تشمل كافة المحال ومنافذ البيع، وسيتم إزالة اللوحات المخالفة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.