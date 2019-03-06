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    مارس

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  3. عدم الانتباه ينتهي بحادث لفتاة وردة فعل السائق

عدم الانتباه ينتهي بحادث لفتاة وردة فعل السائق




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