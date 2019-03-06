أمانة جدة تنعي المهندس محمد فارسي أول أمين للمحافظة وعرّاب تجميلها

نايف السالم(صدى):

نعت أمانة جدة أمس، المهندس محمد سعيد فارسي أول أمين لمحافظة جدة، الذي وافته المنية أمس خارج المملكة عن عمر يناهز 83 عامًا.

يعد المهندس محمد فارسي المؤسسَ الأول لشكل جدة الحديث؛ حيث قاد أعمال تخطيط الشوارع والطرقات وتصميم الكورنيش وميادينه، خلال عمله في محافظة جدة في 1972م حتى 1986م.

كما كان له دور في تحويل مدينة جدة إلى معرض مفتوح للأعمال الفنية والإبداعية؛ من خلال المنحوتات التي تنتشر في شوارع المدينة من تصميم فنانين عالميين من أمثال النحات الإسباني خوان ميرو، والنحات الإنجليزي هنري مور، والنحات الألماني هانس أرب، والنحات الأمريكي ألكساندر كالدر.