ميسي يشترط على المغاربة عدم الخشونة للعب ضد منتخبهم

نواف السالم(صدى):

يواجه منتخب الأرجنتين، نظيره المغربي في مباراة ودية في يوم 26 مارس الجاري، في طنجة؛ ليضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم شروطًا غريبة لمشاركة قائد التانجو ليونيل ميسي في اللقاء.

ومن بين الشروط، أن يتجنب لاعبي منتخب المغرب الاحتكاك الخشن بميسي، وعدم طلب صور شخصية معه، أو المطالبة بتبادل القمصان؛ فضلًا عن حرص المنظمين على إبعاد الجماهير عن نجم منتخب التانجو، ومنع طلبات الحصول على ” سيلفي ” معه طوال فترة وجوده في المغرب.

واشترط الاتحاد الأرجنتيني، عدم إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع البرغوث الأرجنتيني في المغرب؛ بينما يشترط الجانب المغربي مشاركة ميسي في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل؛ حيث ستكلف مشاركة ميسي، إضافة إلى كل الشروط المذكروة، خزينة المغرب نحو نصف مليون دولار أيضا.