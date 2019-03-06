3 طرق سهلة لتنظيف الفرن الكهربائي

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التدبير المنزلي عن عدة طرق لتنظيف الفرن الكهربائي والتخلص من بقايا الطعام والميكروبات به .

وأكد الخبراء أنه يجب فصل التيار الكهربائي عن الفرن قبل مباشرة عملية التنظيف حفاظا على سلامة الأسرة .

ومن طرق التنظيف :

1. طريقة تنظيف الفرن الكهربائي بالماء والصابون

هذه طريقة تقليدية في التدبير المنزلي، باستخدام خليط معدٍّ من الماء الدافئ والصابون. تُغمس فوطة في هذا الخليط، فيُمسح بوساطتها سطح الفرن بعد إزالة الشعلات. بيد أنَّ هذه الطريقة في التدبير المنزلي ليست فعَّالة على البقع الصعبة والدهون “العنيدة”.

2. طريقة تنظيف الفرن الكهربائي بالملح والخلّ

يُنثر الملح مكان بقع الدهون، ثمَّ يزال الملح بعد دقيقتين، بوساطة قطعة من القماش. يخلط الخلُّ الأبيض والـ”بيكينج صودا” معًا، ويضاف سائل الجلي وبضع قطرات من عصير الليمون الحامض. ثم، تُغمس قطعة القماش في الخليط، ويُمسح الفرن.

3. طريقة تنظيف الفرن الكهربائي باستخدام الـ”بيكينج صودا”

يتفاعل الـ”بيكينج صودا” المذاب في الماء، بقوَّة مع ترسُّبات الدهون والزيوت على صينيَّة الفرن، ما يجعل من إزالتها أكثر سهولةً وسرعةً.

وفي هذا الإطار، يُذاب نصف الكوب من الـ”بيكينج صودا”، مع كوب وربع الكوب من الماء المغلي، مع التقليب جيِّدًا حتى يذوب الـ”بيكينج صودا” بالكامل فيه، ويُسكب مقدار الماء في صينيَّة الفرن، مع مراعاة غمرها بالكامل.

تُترك الصينية من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة حتَّى تذوب الزيوت والدهون، فتفرَّغ الصينيَّة من المحلول، وتُدعك باستخدام الليف السلكي وسائل الجلي، حتَّى اختفاء الترسبات. ثمَّ، تُدعك الصينيَّة بشرائح الليمون الحامض، حتّى تستعيد لمعانها الطبيعي، فتُشطف بالماء .