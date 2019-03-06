” الأرصاد ” تنبه بموجة غبار عنيفة تضرب الرياض والشرقية

علي القحطاني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من رياح سطحية نشطة مثيرة للغبار في الرياض والمنطقة الشرقية تتسبب في إنعدام الرؤية الأفقية .

وقالت الهيئة أن الحالة المذكور تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً ، وتشمل في منطقة الرياض : المجمعة والخرج وحريملاء والمزاحمية ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها .

كما تشمل مناطق ” حفر الباطن والقيصومة والنعيرية، والخفجي والأجزاء المجاورة لها” في المنطقة الشرقية ، مطالبة قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر .