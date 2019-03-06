موقف مؤثر لجمل بعد وفاة صاحبه
في واقعة مؤثرة تكشف عن مدى وفاء الحيوان وإخلاصه لمربيه ، أضرب جمل عن الطعام والشراب بعد وفاة صاحبه الذي أصابته أزمة قلبية توفي على أثرها .
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية” فإن الجمل تابع للشرطة الهندية وكان يعتاد على تناول الطعام من يد مساعد المفتش الفرعي المدعو ” شيفراج جادهفي” والبالغ 59 عام .
وكان شيفراج مسئول عن مهام دورية بمنطقة كوتش الحدودية ، وأطعم الجمل للمرة الأخيرة ثم فارق الحياة .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8459 ] نشر منذ 17 دقيقة
الوفا خصله موجوده في قلب الكائنات الحيه بكافة اشكالها-وليس الانسان-وفي بعض الاحيان تغلب عليه الصفات الاساسيه الموجوده في المخلوق كتربية اسد ويصبح اليف ووفي ثم فجأه تسيطر علية حالة العدائيه وكذلك الجمل يكون اليف وفي لحظه ولسبب ما وفجأة يعض صاحبه-وكذلك الانسان وفي وفجأه يتعرض لموقف او حاله يفقد فيها الوفاء او جزء منه-
دوام الحال من المحال-