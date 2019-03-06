موقف مؤثر لجمل بعد وفاة صاحبه

لندن(صدى):

في واقعة مؤثرة تكشف عن مدى وفاء الحيوان وإخلاصه لمربيه ، أضرب جمل عن الطعام والشراب بعد وفاة صاحبه الذي أصابته أزمة قلبية توفي على أثرها .

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية” فإن الجمل تابع للشرطة الهندية وكان يعتاد على تناول الطعام من يد مساعد المفتش الفرعي المدعو ” شيفراج جادهفي” والبالغ 59 عام .

وكان شيفراج مسئول عن مهام دورية بمنطقة كوتش الحدودية ، وأطعم الجمل للمرة الأخيرة ثم فارق الحياة .