الذهب يرتفع فوق أقل مستوى في 5 أسابيع مع توقف صعود الأسهم

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب، اليوم، إثر تعافيه في الجلسة السابقة من أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أسابيع، مدعوما بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، في حين حدت قوة الدولار من المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1290.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وكان قد نزل إلى 1280.70 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير الماضي.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1289.60 دولار للأوقية.

بينما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.