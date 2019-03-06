توجه لإنشاء جدار إلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

تعتزم الجهات المعنية في مكة المكرمة إنشاء مشروع جدار إلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة.

ناقشت المشروع لجنة تنمية الخدمات والمرافق خلال اجتماع مجلس المنطقة أمس الثلاثاء برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل حيث قدمت عرضا عن أعمالها، جاء في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات.

كما استعرضت لجنة التنمية العمرانية والمشروعات أعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، فيما قدمت لجنة متابعة العشوائيات رصدا لعدد من المواقع التي تعاني التشوه البصري، وجرت مناقشة تولي الأمانات إعداد دراسات متكاملة عن هذا الجانب مع وضع الحلول لها.