طبيب جلدية يحذر من خطورة استخدام ” كريمات أبو ريالين “

الرياض(صدى):

دعا طبيب الجلدية الدكتور هيثم شاولي السيدات لأخذ الحيطة والحذر من استخدام كريمات التجميل التي تباع في محلات أبوريالين أو محلات التخفيضات، لافتا إلى ضعف الوعي الصحي بخطورة هذه المستحضرات وما تحتويه من تركيبات خطيرة ومسرطنة تشوه جمال وجوه النساء.

وأوضح شاولي أن سوق مستحضرات التجميل المقلدة تنمو في العالم بشكل متسارع، وأن المستحضرات المقلدة لا تؤثر على اقتصاديات الشركات الكبرى المصنعة لها والبائعين لها داخل الوطن فقط، بل تؤثر بشكل خطير على صحة وسلامة المستهلكين، فاستعمال هذه المستحضرات المقلدة قد يسبب آثاراً جانبية متوسطة إلى خطيرة على المستهلك.

وطالب شاولي السيدات بضرورة استخدام المواد الآمنة من المراكز المعروفة حفاظاً على سلامة وصحة البشرة، وضرورة تكثيف التفتيش على هذه البضائع المقلدة لحماية السيدات من تعرضهن لمضاعفات جلدية على البشرة إثر استخدام أدوات الماكياج المقلدة.