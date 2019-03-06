شاب يقتل آخر بسبب خلاف نشب بينهما في الطائف

الطائف(صدى):

أقدم مواطن على قتل آخر بسلاح ناري في محافظة الطائف، وذلك إثر خلاف نشب بينهما في أحد شوارع الأحياء بالمحافظة.

وأوضحت مصادر في التفاصيل الأولية للحادث، أن الجاني أطلق رصاصتين من السلاح المستخدم أصابا المجني عليه في صدره لتُرديه قتيلاً.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكنت من ضبط الجاني بعد هروبه؛ ، فيما يجري إخضاعه للتوقيف لدى الشرطة لحين إحالة أوراقه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.