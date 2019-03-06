بالفيديو والصور.. تفاصيل شائعة انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة

القاهرة(صدى):

على الرغم من نفي والد الفنانة ” هنا شيحة ” الخبر المتداول حول إنفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد زواج لم يمرعليه سوى بضعة أشهر ، إلا أن الشائعات ظلت تطاردهما وسط تناقل الأنباء بين المواقع الإخبارية .

وقام النجمان بنفي الشائعة بنشر صور شخصية تجمعهما على حساباتهما بإنستجرام واكتفيا بها ولم يعلقا عليها ، لتتبعهما لفنانة بشرى بنشر فيديو لها مؤكدة أنها تتوجه لمنزل النجمين للإطمئنان عليهما ومعرفة صحة الأنباء .

ولم يمر سوى ساعة ونصف حتى نشرت ” بشرى ” فيديو لها معهم على موقع ” إنستجرام ” مؤكدة أن جميع الأخبار كانت محض شائعات ، وعلقت ” بشرى ” قائلة : هنا واحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة و عندها دور برد جامد و حساسية شديدة .. وانا سعيدة أن الخبر طلع فشنك .

وكانت الأخبار تداولت حول سوء الحالة لنفسية لـ ” هنا شيحة ” عقب إنفصالها عن النجم أحمد فلوكس بعد معايرته لها بزواجها الأول ، الأمر الذي تسبب في إنتشار الخبر الكاذب .