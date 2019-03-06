إيقاف خدمات شركات أغذية شهيرة لبيعها منتجات منتهية الصلاحية

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة التنفيذ في جدة بإيقاف خدمات شركة أغذية؛ لبيعها أغذية منتهية الصلاحية، ووجود مطالبات مالية بملايين الريالات عليها لشركات أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى بيع شركة الأغذية مواد منتهية الصلاحية لشركتين أخريين، وعندما تبيّن للشركتين أن هذه الأغذية فاسدة، طالبتا الشركة برد المبالغ التي دُفعت (حوالي 5.6 مليون ريال) إلا أنها رفضت، فقامت الشركتان برفع دعوى قضائية ضدها.

وعليه قضيت المحكمة بأن تدفع الشركة المبالغ المذكورة للشركتين إلا أنها تهربت من دفع تلك المبالغ، ما دفع ممثلي الشركتين لتقديم طلبين لمحكمة التنفيذ التي أصدرت قرارا بتجميد خدمات الشركة لإجبار القائمين عليها على تسديد ما عليهم من مطالبات.