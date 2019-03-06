مليار ين ياباني ينجي كارلوس غصن من الحبس

طوكيو (صدى):

أفصحت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، عن دفع رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، كفالة قدرها مليار ين ياباني ” 8.9 مليون دولار ” ؛ لإخلاء سبيله من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من 100 يوم؛ بعد اعتقاله بتهم ارتكاب مخالفات مالية، والذي ينفيها من جهته.

وفي سياق متصل، كشفت محكمة طوكيو الجزئية أنها رفضت طعن ممثلي الادعاء، الذين طلبوا استمرار احتجازه على ذمة محاكمته بالتهم الموجهة إليه؛ فيما يمثل القرار انتصارا للفريق القانوني الموكل بالدفاع عن غصن، في ثالث طلبات إخلاء سبيله بكفالة.

وسيعمل إخلاء سبيل غصن، على السماح له بلقاء محاميه بشكل متكرر لوضع أسس الدفاع قبل بدء محاكمته؛ بينما يواجه غصن اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018، كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.