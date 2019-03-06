بالفيديو.. حادث مروع على جسر الملك فهد أسفر عن احتراق شاحنة ومركبة أخرى

نايف السالم(صدى):

شهد جسر الملك فهد صباح اليوم الأربعاء حادث مروع لإصطدام مركبة بشاحنة أسفر عن إحتراقهما معاً ، مما أدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة وتعطل الحركة المرورية .

وأظهر فيديو متداول الجهات المختصة وهي تتابع الحادث وسط أنباء عن وقوع إصابات ولم يتم الكشف بعد عن عدد الضحايا .