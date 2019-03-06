بالفيديو.. حادث مروع على جسر الملك فهد أسفر عن احتراق شاحنة ومركبة أخرى
شهد جسر الملك فهد صباح اليوم الأربعاء حادث مروع لإصطدام مركبة بشاحنة أسفر عن إحتراقهما معاً ، مما أدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة وتعطل الحركة المرورية .
وأظهر فيديو متداول الجهات المختصة وهي تتابع الحادث وسط أنباء عن وقوع إصابات ولم يتم الكشف بعد عن عدد الضحايا .
رااايق[ عدد التعليقات: 6615 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67844 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يستر على الاجواد .. آمين ,,