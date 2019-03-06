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  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. حادث مروع على جسر الملك فهد أسفر عن احتراق شاحنة ومركبة أخرى

بالفيديو.. حادث مروع على جسر الملك فهد أسفر عن احتراق شاحنة ومركبة أخرى
نايف السالم(صدى):

شهد جسر الملك فهد صباح اليوم الأربعاء حادث مروع لإصطدام مركبة بشاحنة أسفر عن إحتراقهما معاً ، مما أدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة وتعطل الحركة المرورية .

وأظهر فيديو متداول الجهات المختصة وهي تتابع الحادث وسط أنباء عن وقوع إصابات ولم يتم الكشف بعد عن عدد الضحايا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6615 ] نشر منذ 40 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله ***

[ عدد التعليقات: 67844 ] نشر منذ 29 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يستر على الاجواد .. آمين ,,

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