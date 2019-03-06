لـ ” النباتيين ” .. استعدوا لتناول شاورما الجبنة
أصبح أمام النباتيون فرصة لتناول ساندويشات ” شاورما الجنبة ” ، والتي أطلقتها شركة « ناتورلي » بإسم ” تشيباب ” ، وهي اختصاراً لكلمتي جبنة وكباب.
وفيما يتعلق بـ ” شاورما الجنبة ” ، فهي تدمج فيها ثلاث أنواع من ” الجبنة الشيدر والحلومي والراكليتي ” ؛ وذلك لإعداد وجبة هي الأولى من نوعها في العالم، ذات طعم قوي تقدم على شكل شاورما بتقطيعها وإضافة مكونات عديدة حسب الطلب.
وعن ذلك، قال مبتكر ” شاورما الجبنة ” رونالد ريوغ: ” عملت على المنتج منذ عام لمواجهة الطلب الكبير الذي يفوق القدرة على الإنتاج حالياً ” .
وأضاف ” ريوغ ” : ” الشاورما مرتفعة السعر بعض الشيء، لضمان الحصول على ألبان ريفية فائقة الجودة ” .
يُذكر أن ” شاورما الجبنة ” لن تكون متاحة للجميع حالياً، إذ لا تباع إلا في 3 مطاعم في زيوريخ في سويسرا، ومطعم واحد في فرايبورغ في ألمانيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67844 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب ,,
,, ارسلوا لنا منها ونحكم عليها ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 6615 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب ** ومتى بتوصل عندنا *؟؟!!
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نفسي أصير نباتي ( مو عشان شي )*****!!!!!!!!!!
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بس عشان أستعد لشاورما الجبنة هذي *** ههههههههههههههههههههه