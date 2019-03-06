لـ ” النباتيين ” .. استعدوا لتناول شاورما الجبنة

برلين(صدى):

أصبح أمام النباتيون فرصة لتناول ساندويشات ” شاورما الجنبة ” ، والتي أطلقتها شركة « ناتورلي » بإسم ” تشيباب ” ، وهي اختصاراً لكلمتي جبنة وكباب.

وفيما يتعلق بـ ” شاورما الجنبة ” ، فهي تدمج فيها ثلاث أنواع من ” الجبنة الشيدر والحلومي والراكليتي ” ؛ وذلك لإعداد وجبة هي الأولى من نوعها في العالم، ذات طعم قوي تقدم على شكل شاورما بتقطيعها وإضافة مكونات عديدة حسب الطلب.

وعن ذلك، قال مبتكر ” شاورما الجبنة ” رونالد ريوغ: ” عملت على المنتج منذ عام لمواجهة الطلب الكبير الذي يفوق القدرة على الإنتاج حالياً ” .

وأضاف ” ريوغ ” : ” الشاورما مرتفعة السعر بعض الشيء، لضمان الحصول على ألبان ريفية فائقة الجودة ” .

يُذكر أن ” شاورما الجبنة ” لن تكون متاحة للجميع حالياً، إذ لا تباع إلا في 3 مطاعم في زيوريخ في سويسرا، ومطعم واحد في فرايبورغ في ألمانيا.