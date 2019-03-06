” العمل ” تجري مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

علي القحطاني(صدى):

قال ياسر العتيبي، مدير العلاقات العمالية بالإدارة العامة بالعلاقات الثنائية الدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه تم إجراء مفاوضات متقدمة لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول.

ومن جهته، أوضح العتيبي خلال ملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، أن هذه الدول هي النيبال ولاوس من آسيا، وغانا ونيجيريا من إفريقيا.

وعلى صعيد متصل، أشار وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الزهراني، إلى أن 68% من الوافدين يتقاضون أجوراً منخفضة، لوجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل.