لتأثيرها على الحيوانات المنوية.. مواد منزلية تسبب العقم للرجال

لندن (صدى):

اكتشف باحثين من جامعة ” نوتنغهام ” البريطانية، أن المواد الكيميائية الموجودة في المواد المنزلية والمواد الغذائية؛ تسبب عقم الرجال والكلاب المنزلية.

حيث قام الباحثين باختبار تأثير الملدنات الموجودة في الملابس والسجاد والدمى والأسلاك والأرضيات، وذلك في عينات السائل المنوي لمتطوعين وكلاب من سلالات معروفة.

حيث أظهرت النتائج أن هذه المواد الكيميائية لها نفس التأثير السلبي في الخلايا الجنسية للإنسان والحيوان، وافترض الباحثون أن المواد الموجودة في مسارات الجهاز التناسلي للرجل، تخفض من حركة الحيوانات المنوية وتسبب أضرارًا في الحمض النووي تؤدي إلى ” العقم ” .