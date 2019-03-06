لتأثيرها على الحيوانات المنوية.. مواد منزلية تسبب العقم للرجال
اكتشف باحثين من جامعة ” نوتنغهام ” البريطانية، أن المواد الكيميائية الموجودة في المواد المنزلية والمواد الغذائية؛ تسبب عقم الرجال والكلاب المنزلية.
حيث قام الباحثين باختبار تأثير الملدنات الموجودة في الملابس والسجاد والدمى والأسلاك والأرضيات، وذلك في عينات السائل المنوي لمتطوعين وكلاب من سلالات معروفة.
حيث أظهرت النتائج أن هذه المواد الكيميائية لها نفس التأثير السلبي في الخلايا الجنسية للإنسان والحيوان، وافترض الباحثون أن المواد الموجودة في مسارات الجهاز التناسلي للرجل، تخفض من حركة الحيوانات المنوية وتسبب أضرارًا في الحمض النووي تؤدي إلى ” العقم ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 6615 ] نشر منذ 44 دقيقة
في عينات السائل المنوي لمتطوعين *!!! (((((((((( وكلاب من سلالات معروفة )))))))))) ***!!!
*
يااا الباحثون *** أنتوا عاوزين أيييه دلوئتي ***؟؟؟؟!!!!
*
ياااااااااااااااااهـ * دي السكة طويله بشكل **** ههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67844 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يستر ,,
,, اذكر واحد شايب من الزملاء ، ذكر بأن المواد المضغوطه ( كملطف الهواء ، وهو محور حديثنا وقتها ) ذكر بأن هذا ممنوع في بريطانيا ، كذالك المبيدات الحشريه كـ ريد .. قال هذا ممنوع على الإطلاق هناك .. بحكم انه عاش في بريطانيا وقت طويل ،،
,, الحقيقه ان المواد المنظفه عندنا تتكون من مواد غير محسوبة النسبه باالدقة المطلوبه ، فلو برّقت لوجدت كثيراً من التقارير والأخبار تتكلم عن وجود مصانع تقليد للمواد المنظفه تصنعها عماله متستّر عليهم ,,
,, نسأل الله السلامه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67844 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يستر ,,
,, اذكر واحد شايب من الزملاء ، ذكر بأن المواد المضغوطه ( كملطف الهواء ، وهو محور حديثنا وقتها ) ذكر بأن هذا ممنوع في بريطانيا ، كذالك المبيدات الحشريه كـ ريد .. قال هذا ممنوع على الإطلاق هناك .. بحكم انه عاش في بريطانيا وقت طويل ،،
,, الحقيقه ان المواد المنظفه عندنا تتكون من مواد غير محسوبة النسبه باالدقة المطلوبه ، فلو برّقت لوجدت كثيراً من التقارير والأخبار تتكلم عن وجود مصانع تقليد للمواد المنظفه تصنعها عماله متستّر عليهم ,,
,, نسأل الله السلامه ,,