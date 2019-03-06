” شرطة مكة ” تلقي القبض على لصوص الأغنام

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على لصوص تخصصوا في سرقة الأغنام في مخططات غرب مكة، وذلك بعد بلاغات عدة عن تعرُّض مواقع أغنام للسرقة.

وقالت مصادر أن مركز شرطة الكعكية تلقى عدة بلاغات عن وقوع سرقات قاربت 300 رأس من الأغنام في عددٍ من المواقع غرب مكة المكرّمة.

وبالبحث والتحري حول الجناة الذي تمثل دورهم الإجرامي في التجوّل بمركبتهم على عددٍ من أحواش الأغنام في أطراف مكة ومراقبتها على فترات، ومن ثم سرقتها باستخدام القوة وتحت تهديد السلاح، ثم يقومون ببيع الاغنام بسعر زهيد لا يبلغ نصف قيمتها.

وأضاف أنه بعد مراقبتهما وتتبع تحركاتهما، تم ضبطهما بعد أن تعرّف عليهما عدد من رعاة الأغنام وأيضاً أصحابها استطاعوا معرفة أغنامهم التي تم بيعه، وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم الجانيين إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.