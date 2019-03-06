آسيوي يقتل زوج أخته بسبب تطليقها!

أبوظبي(صدى):

أقدم آسيوي مقيم بالإمارات على قتل زوج اخته، بسبب تطليقها بدون سبب مقنع، مستخدمًا السكين في تنفيذ جريمته.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا يفيد بوجود اعتداء على شخص آسيوي في منطقة النعيمية، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى.

وتحركت الفرق الأمنية والتحريات إلى المستشفى للوقوف على الواقعة، واستطاع رجال التحريات معرفة اسم الجاني، والحصول عليه من المجني عليه قبل مفارقته الحياة.

وبالتحري عن الجاني اتضح أنه شقيق زوجة المجني عليه، وأنه كان مقيماً في الدولة، وسافر إلى بلاده، وعاد لتعديل وضعه والعمل على كفالة شركة أخرى.

وتم العثور على تصوير من خلال كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في شوارع الإمارة للجاني، وتمت معرفة وجهته، حيث جاءت إخبارية بأن المتهم حجز تذكرة سفر إلى بلاده، وتم ضبطه قبل مغادرته الدولة.