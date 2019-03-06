طفل يتصل بالشرطة لإنقاذه من ” مومو “

مكسيكو(صدى):

تسبب وجه اللعبة الشهيرة ” مومو ” ، في رعب طفل بالخامسة عشر من عمره، في نيو مكسيكو الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة وطلب النجدة معتقدا أنه رأى وحشا.

وكان الطفل قد شاهد الرسوم المتحركة على موقع يوتيوب عندما ظهرت صورة مومو على الشاشة فجأة.

ولشدة خوفه اتصل الطفل بشرطة النجدة ،سائلا الشرطية التي ردت عليه ” هل ستقبضون على الوحش ” .

وبدورها حاولت الشرطية التي استجابت للمكالمة الهاتفية مساعدة الطفل بتخفيف مخاوفه، قائلة : ” نعم سنعثر على من فعل ذلك ” .

وقالت الشرطية للطفل ” الصورة التي رأيتها ليست حقيقية، هي صورة فقط، إنها مزيفة، وهم يحاولون إخافة الأولاد مثلك ” .

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