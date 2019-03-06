كشف حيلة مواطنين للتلاعب بمزاد عام لاستيفاء 3 ملايين ريال

سالم المطيري(صدى):

كشف قاضي بمحكمة التنفيذ في بريدة حيلة ثلاثة مواطنين، حاولوا التلاعب بمزاد عام لاستيفاء دين بقيمة 3 ملايين و300 ألف ريال.

وكانت محكمة التنفيذ في بريدة قد استقبلت طلب تنفيذ من مواطن ضد آخر، يطالبه بسداد مبلغ تخطى ثلاثة ملايين ريال.

وكفل المنفذ ضده شخص آخر مقدمًا رهنًا عقاريًا ” استراحة ” قرَّر بيعها للسداد عن ذمة المدين.

وقبل بداية المزاد قدم مالك العقار عقد إيجار سنوي بقيمة 350 ألف ريال لـ10 سنوات.

وبعد أن رسا المزاد على مواطن، تقدم المستأجر للعقار وادعى أن العقد صوري، وأن الأجرة غير صحيحة.

وأمر القاضي بتحويل بائع العقار والمشتري والمستأجر إلى النيابة العامة.