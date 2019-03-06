بسبب قضية ثأر..حفل زفاف يتحول إلى جنازة

صنعاء(صدى):

تعرضت قاعة أعراس في منطقة وادي القاضي، بمحافظة تعز اليمنية، إلى هجوم مسلح، على خلفية قضية ثأر سابقة، راح ضحيته امرأة وجندي.

ووقعت الاشتباكات بالقرب من صالة حواء، التي كان يقام فيها حفل زفاف لأحد الشباب، وهاجم سبعة مسلحين القاعة.

واندلعت مواجهات بين المهاجمين من جهة، وأقارب العريس وجنود قسم شرطة وادي القاضي من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل امرأة وجندي.

واستمرت المواجهات نحو ساعتين، قبل أن تطوق قوات أمنية المكان، وتلقي القبض على ثلاثة من المهاجمين، وفرار البقية.