بالفيديو.. عبده عطيف: الهلال فريق لا يحتاج لـ 8 أجانب

طلال الغامدي(صدى):

أكد الدولي السابق والمحلل التلفزيوني، عبده عطيف، أن نادي الهلال هو النادي الوحيد الذي لا يحتاج إلى 8 لاعبين أجانب، ويمكنه الفوز وتقديم أفضل المستويات بـ 4 أو 6 أجانب فقط.

وقال عطيف خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” : ” سالم الدوسري ،وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف ونواف العابد هؤلاء الأربعة يجلبون لك الدوري وغيابهم مؤثر ،مع ذلك الهلال لم يتأثر ” .

وأشاد عطيف بجودة أداء لاعبي الهلال المحليين، مؤكدا أنهم يستطيعون تقديم نفس مستوى واحترافية اللاعبين الأجانب.

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