خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الأمريكي في ضحايا أعاصير ولاية ألاباما

علي القحطاني(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برقيتا عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين الشريفين: ” علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أي مكروه ” .

فيما قال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل ” .

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت أن 23 شخصا على الأقل قتلوا جراء إعصار عنيف ضرب ولاية ألاباما الأمريكية ،وأن هناك أشخاصا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بجروح خطيرة.