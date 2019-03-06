بالفيديو.. سائق يدفن زميلته حية بالحفار دون قصد لانشغاله بالجوال!

بكين(صدى):

وثق مقطع فيديو صادم ،حادثًا مروعًا لدفن عاملة صينية حية في مصنع بوسط الصين.

وكانت العاملة تقف أمام حفار في موقع عملها، ثم أصابها سائق غافل وحملها في دلو الحفار قبل ملئه بالرمال.

وتابع السائق سكب الرمال في كومة المعالجة دون ملاحظة زميلته العالقة تحته.

وتوفيت العاملة اختناقًا جراء الحادث ،رغم هرع زملائها لمساعدتها، ولكن للأسف لم يتمكنوا من الوصول إليها في الوقت المناسب.

وكشف التحقيق أن سائق الحفار كان مشتتًا بالنظر لهاتفه ولم ير السيدة وهي تقف أمام دلو الحفار.