الصحافة الألمانية تشيد بالسفير فيصل بن فرحان وإتقانه اللغة: ” رسالة مهمة من الرياض “

برلين(صدى):

بعد مرور أقل من شهر على تكليفه، أشادت المجلة الألمانية ” دير تاغيس شبيجل ” ، بتعيين الأمير فيصل بن فرحان، سفيرًا للمملكة لدى ألمانيا.

وذكرت المجلة أن الرياض ترسل إلى برلين دبلوماسيًا مهمًا، وإشارة إلى أن موقع السفير في برلين موقع مهم وحساس.

كما أشارت المجلة إلى إجادة السفير الجديد اللغة الألمانية بشكل جيد، وتغريده بها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وأكدت أن اللغة يمكنها أن تفيد بشكل كبير في تقوية العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى الخبرة الدبلوماسية الكبيرة التي يملكها الأمير فيصل بن فرحان، والتي تمتد لأكثر من 15 عامًا.

وعمل الأمير فيصل مستشارًا في سفارة المملكة لدى واشنطن، وتقلد مناصب وأدوارًا مهمة في الشركات السعودية والدولية، ولاسيما في مجال صناعة الطيران والدفاع، كما يعد عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

ومن جانبه قال سيباستيان سون العضو في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن تعيين الأمير فيصل بن فرحان يرسل إشارة مهمة من المملكة، بأن منصب السفير في برلين موقع مهم وحساس.

وكان السفير المعين حديثاً لدى ألمانيا، قد صرح بأنه لن يدخر جهداً في خدمة وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وألمانيا.