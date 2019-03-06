” دكاتربيون “: ولي العهد الرجل الأفضل لتخفيف حدة التصعيد بين الهند وباكستان

نايف السالم(صدى):

أكدت صحيفة دكاتربيون على أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الرجل الأفضل للتوسط بين الهند وباكستان في ظل مواجهة بعضهما في أخطر المواجهات الحدودية حول كشمير، لتخفيف حدة التصعيد.

وقالت الصحيفة إن المملكة هي القوة الآسيوية الإقليمية الوحيدة التي تربطها علاقات دافئة مع كل من باكستان والهند.

وأضافت بأنه على الرغم من أن العلاقات الباكستانية – الصينية علاقات تاريخية وقوية إلا أنها لا يمكن أن تكون مفيدة للوساطة وتهدئة التصعيد؛ لأن الهند لا تثق في بكين.

ويذكر أن ولي العهد قد أرسل على الفور وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى إسلام أباد ونيودلهي برسالة عاجلة للحكومتين وذلك دليلاً حقيقيًّا على مدى السرعة والكفاءة التي يتمتع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مثل تلك المواقف.