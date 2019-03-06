بالفيديو.. ردة فعل طارق الحبيب عندما اكتشف أن نجله يدخن

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، ردة فعله تجاه نجله المراهق عندما اكتشف أنه يدخن السجائر.

وأشار ” الحبيب ” في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أنه ” دخل ذات مرة على ابنه ” محمد ” وهو في سن الـ 17 عاماً فوجده يدخّن السجائر، فذكّره بالبحث والقراءة عن أضرار التدخين وعلاقته بالسرطانات المنتشرة ” .

وأكد أن نجله ” الذي صار طبيبًا اليوم ” ، كان في سن تسمح له بالمسايرة والتدرب على كيفية إدارة الانفعالات، موضحًا أن المراهق يمارس عاداته اليومية مؤثراً ومتأثراً داخل الأسرة وفي المجتمع على حدٍ سواء، ومنها مثلاً طريقة تعامله مع المخلّفات، فإذا تعوّد أن يحافظ على نظافة غرفته فذلك ينعكس تلقائياً على محافظته على نظافة الشارع.