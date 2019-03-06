موسى المحياني: ” العالمية صعبة قوية ” كانت مفيدة للهلال

نواف السالم(صدى):

هنأ الكابتن موسى المحياني، نادي الهلال على الفوز أمام العين الإماراتي في مستهل مبارياته بدوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أن جملة ” العالمية صعبة قوية ” كانت مفيدة وعامل محفز للفريق.

وقال ” المحياني ” : ” ألف مبروك للهلال، جملة ” العالمية صعبة قوية ” بقدر ماكانت تعتبر كإنتصار وقتي للبعض الا أن الحقيقة أنها كانت مفيدة وعامل محفز لمسيري الهلال لبناء هذا الفريق القوي الذي يسيطر محلياً وينافس بشكل قوي للحصول على لقب القارة سنوياً ” .

ونجح الهلال في تحقيق الفوز خارج ملعبه على العين الإماراتي بنتيجة 1-0 ، على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في مجموعته، بفارق الأهداف عن نادي الدحيل القطري الذي فاز على ضيفه الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 مارس الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الدحيل في الرياض، والاستقلال مع العين في طهران.