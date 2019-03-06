تركي آل الشيخ يتجاوب مع شكوى فرق تطوعية من استغلال شركات تنظيم الفعاليات

علي القحطاني(صدى):

تجاوب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مع شكوى فرق تطوعية من استغلال شركات تنظيم الفعاليات لهم.

وأوضح المتطوعون أن الشركات تستغل بشكل كبير طاقة الشباب والفتيات -خصوصاً طلبة التخصصات الصحية- وحاجة بعضهم إلى الحصول على شهادات تثبت مشاركتهم في برامج تطوعية، وأن تلك الشركات تشغّل المتطوعين ساعات طويلة، قد تصل إلى 12 ساعة يومياً، دون أي مقابل مالي.

وأضاف المتطوعين أن هذا يحدث رغم أن الفعاليات ربحية ويجري الدخول لها بتذاكر، زيادة على أن الشهادات المقدمة لهم من جهات وهمية؛ ليطلب رئيس الهيئة تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتبه، وتضمينها أسماء المسؤولين عن فعاليات تلك الشركات ونماذج من صور الاستغلال التي يتعرض لها المتطوعون.