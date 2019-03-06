وزير تركي يفضح أخطاء تركيا الفادحة في سوريا.. ويؤكد: انتهكت القانون الدولي

وكالات(صدى):

فضح وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكش، نظام بلاده وما ارتكبه من أخطاء فادحة إزاء سوريا.

وقال ياكش في تصريحات صحفية: ” تركيا ارتكبت عدة أخطاء في سياساتها تجاه الأزمة السورية. وتتمثل إحداها في أنها وضعت كل البيض في سلة واحدة، وهذا ما يجب تجنبه في الدبلوماسية ” .

وأضاف أن ” كل السياسات التركية كانت مبنية على الافتراض أن الرئيس السوري بشار الأسد سيرحل في وقت قريب. لكن هذا التقييم تبين أنه خاطئ، ولذلك باتت تركيا الآن مضطرة لتحمل العواقب ” .

وأشار إلى أن الخطأ الثاني كان قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق جميع قنوات الاتصال بها، مضيفًا : ” وثالثا، تعتبر محاولة دولة واحدة إسقاط الحكومة في دولة أخرى انتهاكا للقانون الدولي. وهذه القاعدة تزداد أهمية عندما يدور الحديث عن دول الجوار، لأن الجغرافيا تدفع بدولتين مجاورتين للتعاون، في الأيام الجيدة والسيئة على حد سواء، والحكومة التي تمكنت من الحفاظ على السلطة تتذكر دائما الشر الذي ارتكبته الدولة المجاورة بحقها ” .

وتابع أن تركيا كانت تتعاون مع الغرب لتزويد المعارضة المسلحة بالسلاح والذخيرة، ولم تتمكن من منع وقوع السلاح في أيدي المتطرفين، وتحولت إلى بلد عبور للأسلحة والمتشددين إلى سوريا.