بالفيديو.. المصلح: الحظوظ ليست عمياء

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم قول فلان محظوظ وفلان غير محظوظ.

وقال ” المصلح ” خلال لقائه ببرنامج يستفتونك: ” ما في شك أن الناس يختلفون فيما يفتح الله عليهم من أرزاق، الحظوظ والأقسام تختلف لكنها ليست عمياء تصيب وتخطئ وإنما هي وفق علم وحكمة ” .

وأضاف : ” الله يعلم حيث يعلم رسالته، وهو أعلم في عطائه وفي منعه، فعطائه ومنعه كله لحكمة، سلِّم الأمر لله عز وجل ” .

وأضاف : ” ظن البعض بأن الحظ شيء لا سبب له أو لا مقدمة له فهذا غير صحيح، بل ما من شيء في هذا الكون يجري إلا بعلمه وحكمته ” .