مرتضى منصور يرحب بزيارة الأهلي المصري وينتقد ” عبد الحفيظ “

نواف السالم(صدى):

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن ترحيبه بزيارة مقر الغريم التقليدي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب من أجل التهدئة بين الناديين خلال الفترة المقبلة بعد فترة من المشاحنات.

ويذكر أن رابطة النقاد الرياضيين المصرية نظمت بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين المصرية مؤتمر ” نبذ التعصب.. والفتن “، لتوجيه رسالة إيجابية من خلال لم الشمل والبحث عن حلول جذرية لنبذ التعصب

وقال مرتضى منصور خلال كلمته بالمؤتمر: ” أرحب بزيارة النادي الأهلي وأيضا أدعو محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلسه لزيارة الزمالك”.

وأضاف عن محمود الخطيب: ” عندما سألوني عن أفضل لاعب كرة في تاريخ مصر فأجبت محمود الخطيب “.

وانتقد مرتضى منصور،سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مؤكداً أنه أحد أسباب التعصب الذي يسيطر على الأجواء الكروية المصرية، مضيفا أن ذلك ” بسبب تصريحاته المستفزة وحديثه بشكل لا يليق عن أمر لا يخص الأهلي “.