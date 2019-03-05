إحباط محاولة تهريب نصف طن من الحشيش المخدر بنجران

سعيد العجل(صدى):

تمكن حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط محاولة تهريب ما يقارب النصف طن من الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية، وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف؛ تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومُرافقه، وضبط (420) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.