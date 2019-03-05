الإطاحة بمقيم وزوجته متلبسين بتهريب خادمة من منزل كفيلها بعفيف إلى مكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وحدة البحث والتحري بشرطة عفيف، من الإطاحة بمقيم من الجنسية البرماوية وزوجته متلبسين بتهريب خادمة من منزل كفيلها لمكة المكرمة بعد الاتفاق معها هاتفياً على ذلك.

وجاء ذلك بعدما تلقت الجهات الأمنية بالمحافظة بلاغاً من أحد المواطنين عن هروب خادمته وتزويدهم بالمعلومات، حيث اشتبهت فرقة من البحث والتحري بالشرطة في إحدى المركبات، وبعد استيقافها اتضح أنه مقيم برماوي وبرفقته سيدتان.

وأثناء التحقق منهما تبيّن أن إحدى النساء زوجته والأخرى لا تمت له بصلة، ولم يصمد طويلاً أمام الحقيقة حيث اعترف بامتهانه تهريب الخادمات وأنه يستخدم زوجته كغطاء للمرور دون تفتيش.

وسيتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.