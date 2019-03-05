بالفيديو.. استشاري نفسي يوضح كيفية التعامل مع ابنتك المخدوعة في حب شاب

علي القحطاني(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، كيفية التعامل مع ابنتك المراهقة المخدوعة في حب شاب.

وروى طارق، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا “، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قصة حقيقية، قائلًا: ” رجل جاء بابنته إلى العيادة، قبل 20 سنة، فقولتله شو فيها قال تغازل قليلة الحياء. ”

وتابع الدكتور: ” فقولتلها يا بنيتي تحبينه، فنظرت لأبيها، فقولتلها قولي فهزت راسها نعم، فقولتلها لا تتخلي عن الحب، فنهرني أبيها طارق! فقولتله استنى علي شوي. ”

وأضاف: ” فقولتلها كلميه وخليه يتقدم يا بنتي، فاتصلت بيه فقالها لا أقدر وتهرب كان شكله كداب، فقولتلها لا تهيني الحب “، فإذا لم أقحط هذا الحب قحطًا حقيقيًا إذا كان هذا الحب غير صادق، لتزوجت غدًا أحسن الناس، وزعلت زعلًا عابر.

واستطرد: ” إذا أردت أن تهيأ بنتك وتخرجها من خطأ حالي، عليك أن تحرق ذلك الحب الموهوم، وإن كان حبًا صادقًا فأنس الخطأ الذي حدث، وأقيم هذا الحب بتجرد، لو واحد عرف بنتي واكتشفت، وآخر اتقدم لها ولا يحبها، والذي كان يحب بنتك وتقدم، أعطيه للذي أحبها ولا أعطيها للآخر.