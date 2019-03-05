غوميز: الشلهوب مفتاح الفوز على العين
قدم الفرنسي بافتيمبي غوميز، التهنئة لزميله محمد الشلهوب، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، ومعرباً عن سعادته البالغة بحصد أول 3 نقاط في دور المجموعات، ومشيراً إلى أن الفوز يرجع إلى الشلهوب.
وكتب غوميز عبر ” تويتر ” : ” لقد كان مفتاح الفوز في دوري أبطال آسيا، وحصد الثلاث نقاط، أداء العين كان جيداً، ولكنه هُزم ” .
وقدم غوميز التهنئة لزميله محمد الشلهوب، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة قائلاً: ” مبروك عليك فوزك بجائزة أفضل لاعب، إنها بداية حياة جديدة لك، وأتمنى لك حياة طويلة مليئة بالسعادة إن شاء الله ” .
وعاد الهلال بفوز ثمين من العين الإماراتي، بهدف دون رد، سجله محمد الشلهوب، وذلك على ملعب ” هزاع بن زايد ” ، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الثالثة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
المليليح[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب والأهلي مين مفتاح الفوز في الأهلي روح دور اي شي عن الأهلي ترى فيه لقاءات مع اللاعبين الاهلاويين 🙂
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 51 دقيقة
طبعا العقيد السومة افضل لاعب في مبارة الدريبي والهدف العالمي في مرمي فواز القرني
ابو صالح[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 49 دقيقة
مبروك للحوت الازرق وهاردلك للزعيم العيناوي ومبروك للاعب المخضرم الشلهوب فوز الزعيم الهلالي