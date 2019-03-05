غوميز: الشلهوب مفتاح الفوز على العين

نواف السالم(صدى):

قدم الفرنسي بافتيمبي غوميز، التهنئة لزميله محمد الشلهوب، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، ومعرباً عن سعادته البالغة بحصد أول 3 نقاط في دور المجموعات، ومشيراً إلى أن الفوز يرجع إلى الشلهوب.

وكتب غوميز عبر ” تويتر ” : ” لقد كان مفتاح الفوز في دوري أبطال آسيا، وحصد الثلاث نقاط، أداء العين كان جيداً، ولكنه هُزم ” .

وقدم غوميز التهنئة لزميله محمد الشلهوب، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة قائلاً: ” مبروك عليك فوزك بجائزة أفضل لاعب، إنها بداية حياة جديدة لك، وأتمنى لك حياة طويلة مليئة بالسعادة إن شاء الله ” .

وعاد الهلال بفوز ثمين من العين الإماراتي، بهدف دون رد، سجله محمد الشلهوب، وذلك على ملعب ” هزاع بن زايد ” ، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الثالثة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.