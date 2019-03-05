سلوكيات خاطئة تجعلك فريسة للابتزاز

نايف السالم(صدى):

يعتبر الابتزاز هو الحصول على معلومات سرية، أو صور، أو مواد فلمية تخص شخصاً ما؛ واستغلالها لأغراض مالية أو القيام بأعمال غير مشروعة.

وقد يولد نقص الإشباع العاطفي من قبل الأسرة والنشأة في بيئة جافة وفقيرة عاطفيًا تطرفًا عاطفيًا ويصبح لدى المبتز نزعة للانتقام عبر التسويق للحب الزائف، ومن ثم استنزاف الضحية مادية و عاطفية.

وتبحث الضحية بشكل مستمر عن العاطفة المفقودة في حياتها لدى من يشعرها بها وتصبح رهينة لأي لطف أو لمسة حانية؛ ولهذا أوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخطاء سلوكية قد تؤدي إلى الابتزاز، وهي:

1-انعدام الوعي بتبعات بعض السلوكيات، كالحب والصداقة.

2-إعطاء الثقة لغير أهلها.

3-الانسياق خلف العاطفة.

4-الانجراف خلف بريق العلاقات وزيف الحب.

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