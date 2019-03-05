للجنسين.. وظائف شاغرة في تعليم الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وظائف شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين، بمسمى “سائق- مراسل مكتبي- عامل”، لحملة الشهادة الثانوية فما دون،

وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فما دون، ألا يكون المتقدم محالًا على التقاعد المدني أو العسكري مع إحضار ما يفيد ذلك، أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا وكذلك خالي من السوابق.

ويجب أن يجيد المتقدم الكتابة والقراءة مع القدرة على القيام بمهام عمل الوظيفة، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

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