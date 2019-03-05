محمد الشلهوب الأفضل في مباراة العين والهلال

نواف السالم(صدى):

حقَّق اللاعب محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال، جائزة أفضل لاعب في لقاء الهلال والعين.

وأحرز ” الشلهوب ” ، هدف الفوز للهلال في شباك العين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

يشار إلى أن هذا الانتصار هو الأول للهلال على العين داخل أرض الأخير، وبذلك يصبح الهلال أول فريق يهزم العين على ستاد هزاع بن زايد الذي احتضن اللقاء.

وارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في مجموعته، بفارق الأهداف عن نادي الدحيل القطري الذي فاز على ضيفه الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0.