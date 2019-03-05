المرور: نقل لوحات المركبات يلزم أن تكون لمالك واحد

عادل الحربي(صدى):

أكد المرور أن نقل لوحات المركبات يلزم أن تكون لمالك واحد.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، ساءلًا: ” لدي استفسار: لوحة مميزة على هايلكس وابغى انقلها لسيارة من نوع مرسيدس.. لمالك مختلف ماهي الإجراءات المطلوبه؟ وشكراً. ”

ورد المرور قائلًا: ” وعليكم السلام، يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال ايضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة. يسعدنا خدمتك. “