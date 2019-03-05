وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظة جدة، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ذكاء الأعمال.

. مدير الإيرادات الإضافية.

وأبرزت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 إبريل 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا.