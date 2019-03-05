كشف أسرار عقد ميسي وانتقاله من برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن القيمة الحقيقية لصفقة انتقال لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك عن راتبه الفعلي في الأسبوع الواحد، الذي يصل إلى 656 ألف دولار.

ويشترط الشرط الجزائي لأي صفقة انتقال محتملة لميسي من ناديه برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي.

ويؤكد هذا العقد والشرط الجزائي عزم برشلونة الاحتفاظ بلاعبه الفذ في ملعب كامب نو، وأن قيمة انتقال ميسي حاليا، أو ” قيمته الفعلية ” اليوم، تقل كثيرا عن المبلغ الذي نص عليه العقد الذي ينتهي في عام 2021.

وأوضح موقع ” ترانسفير ماركت ” المعني بأرقام كرة القدم، أنه في حال أراد فريق شراء خدمات ميسي، فإن القيمة الفعلية للانتقال تقدر بحوالي 188 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا عما ورد في الشرط الجزائ