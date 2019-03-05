بالصور.. القبض على قائد مركبة هرب بعد دهس أحد المشاة

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة مرور العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، من القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد مباشرته دهس أحد المشاة مساء أمس الإثنين.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما ورد بنظام المرور.

وأكد المرور على ضرورة التزام السائقين والسائقات بالقوانين وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.